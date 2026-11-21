Türkiye'de sağanak sonrası korkutan görüntüler! Yollar çöktü, araçlar sulara gömüldü

Kocaeli, Samsun ve Yozgat'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yollar göle dönerken, Samsun'da çöken yoldaki 4 araç zarar gördü. Yozgat'ta ise apartmanların bahçelerini ve bazı evleri su bastı. İşte kare kare korkutan o anlar...

Türkiye'nin üç farklı ilinde etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı adeta felç etti. Kocaeli, Samsun ve Yozgat'ta yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Sokaklar göle döndü, rögarlar taştı, araçlar sular altında kaldı.

KOCAELİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kocaeli genelinde etkili olan kuvvetli sağanak, Gölcük ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle Değirmendere bölgesinde etkisini artıran yağışın ardından rögarlar taştı. Sahil bandı, cadde ve ara sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Biriken sular nedeniyle bazı vatandaşlar evlerinden çıkamadı.