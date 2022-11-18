18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı

Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı

Naim Süleymanoğlu neden öldü sorusunun cevabı sevenleri ve kendisini tanımak isteyenler tarafından merak ediliyor. Ölüm yıl dönümünde cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve dünya rekoru ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Naim Süleymanoğlu neden öldü? Naim Süleymanoğlu ölüm tarihi ne zaman? Naim Süleymanoğlu kimdir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:00 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:08
  • 1
  • 21
Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu’nun hayatı

Seul Olimpiyat rekoru ile hafızalara kazınan halterci Naim Süleymanoğlu ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Cep herkülü Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ile ilgili detaylar gündeme gelirken vatandaşlar arama motorlarında "Naim Süleymanoğlu neden öldü?", "Naim Süleymanoğlu kimdir?" gibi soruları aratıyorlar. Peki Naim Süleymanoğlu'nun hastalığı neydi? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu’nun hayatı

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran efsane sporcular arasında yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu'nun vefatının üzerinden 5 yıl geçti.

  • 3
  • 21
Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu’nun hayatı

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinin Ahatlı köyünde 23 Ocak 1967'de dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, haltere başlamasıyla ilgili bir ifadesinde "9 yaşındayken halter antrenörüm Hilmi (Pekünlü) Hoca beni keşfetti, böylece haltere başladım. O zamanlar Bulgaristan'dan dünya ve olimpiyat şampiyonu sporcular çıkıyordu, ben de şampiyon olmak istedim." demişti.

  • 4
  • 21
Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu’nun hayatı

Tarihin unutmadığı Naim Süleymanoğlu, 14 yaşındayken Bulgaristan'da gençler ve yıldızlar şampiyonu olurken, 15 yaşındayken 1982'de Brezilya'da düzenlenen Gençler Dünya Şampiyonası'nda ilk dünya şampiyonluğunu elde etti ve "En genç dünya rekortmeni" unvanına ulaştı.

  • 5
  • 21
Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu’nun hayatı

1983'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda birinci olan Naim Süleymanoğlu, 1983-1986 yılları arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 rekor kırdı, 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi.