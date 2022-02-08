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Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?

Nafaka konusunda yaşanan sorunlara çözüm olacak yeni modeller üzerinde uzun zamandır çalışmalar sürüyordu. Nafaka mağdurlarının yakından takip ettiği nafaka düzenlemesi hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir nafaka konusu üzerinde yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylar belli oldu. Peki, nafaka yasası son durum nedir? Nafaka düzenlemesi ile süresiz nafaka kalktı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.02.2022 13:39
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Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?

Süresiz nafaka, çocuk icrası ve iftira mağdurlarının sorunlarının çözülmesine yönelik Ak Parti ve Adalet Bakanlığı uzun süredir çalışma yürütüyor. Nafaka yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süresiz nafakanın kalkıp kalkmayacağını merak eden vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. Peki, Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı? Nafaka yasası son durum nedir? Nafaka düzenlemesi ile neler değişecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?

Nafaka mağdurlarının merakla beklediği yeni düzenlemede sona gelindi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesinin ardından nafaka konusu da öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bozdağ'ın, taslak düzenlemeyi incelemesinin ardından AK Parti kurmaylarıyla bir toplantı yapması bekleniyor. Bozdağ'ın çalışmaların sonunda taslağı Başkan Tayyip Erdoğan'a sunması planlanıyor.

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Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?

SÜRESİZ NAFAKA KALKTI MI?

Hürriyet'in haberine göre, nafaka düzenlemesine ilişkin taslağın ana hatları şöyle:

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Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?

Düzenleme ile "nafaka ödeme süresine üst sınır konulması" ve "evlilik süresine göre nafaka ödenmesi" sağlanacak.

2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 5 yılın altındaki evliliklerde 7- 8 yıl, 5 ila 10 yıl arasındaki evliliklerde 12 yıl, 15 yılın üzerindeki evliliklerde evlilik süresi dikkate alınarak nafaka verilmesi planlanıyor.

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Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?

Süre sınırında takdirin tarafların durumuna göre hâkimde olacağı belirtiliyor. Hâkim, nafakayla ilgili karar verirken, 'eşlerin iş ve gelir durumunu' dikkate alacak.

AK Partili kurmaylar, "Mevcut kanunda 'Hakimler süresiz nafaka kararı verir' diye bir ifade yok. Nafaka hâkim takdirinde fakat, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları ile zamanla süresiz nafakanın uygulanması söz konusu oluyor. Bu nedenle mevcut kanunda yasal sınır koymanın gerekliliği ortaya çıktı" değerlendirmesi yaptı.