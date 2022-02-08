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Nafaka yasası son durum: Nafaka düzenlemesi ile sistem değişiyor! Adalet Bakanlığı süresiz nafaka kalktı mı?
Nafaka konusunda yaşanan sorunlara çözüm olacak yeni modeller üzerinde uzun zamandır çalışmalar sürüyordu. Nafaka mağdurlarının yakından takip ettiği nafaka düzenlemesi hakkında son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. AK Parti ve Adalet Bakanlığı'nın uzun süredir nafaka konusu üzerinde yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylar belli oldu. Peki, nafaka yasası son durum nedir? Nafaka düzenlemesi ile süresiz nafaka kalktı mı? İşte son gelişmeler...