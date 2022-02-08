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Haberler Galeri Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan tetiği çekerek kurşun yağdıran şüpheli Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. Yasak'ın ifadesine göre cinayetten 15 gün önce bir konuşma olduğu ortaya çıktı. İşte Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.02.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 16:50
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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş Kulübü eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak günü gece saatlerinde ortağı olduğu balık restoranında silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

Cinayetin ardından zanlıların yakalanması için çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 17 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmiş, 1 şüpheli ise korona virüs testinin pozitif olması nedeniyle hastanede karantinaya alınmıştı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden Abdulkadir K., Ali Y., Burak O., Fatih K., Gökhan K., Kadir Y., Kerem Ö. ve Uğur Can B., kamera izleme ve görüntü inceleme tutanağı içeriği, telefon inceleme tutanağı içeriği, baz sinyal bilgilerine ilişkin yapılan tespitler, delillerin tam olarak toplanmamış olması, bir kısım şüphelilerin firari olması değerlendirilerek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Ahmet Y., Batuhan A., Buğra H., Gökhan A., İbrahim Ç., İrfan E., Mehmet Sedat S. ve Rasim Türker K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

OLAYDAN 15 GÜN ÖNCE BİR KONUŞMA OLMUŞ

Kadir Yasak verdiği ifadede; "Ben olaydan 15 kadar önce Yelilköy'de bir restorana Seccad Yeşil ile gittiğimde, Gökhan isimli bir şahıs oturuyordu yanına gidip oturduk. Suphi Malgaz'da bir süre sonra mekana geldi. Ondan hemen sona Rober G. onun peşinden de Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve 3 4 tane koruması geldi. Olar Şafak'a Şafak abi diye sesleniyorlardı. Korumaların ve Şafak' in bellerinde kabarıklıklar vardı Bellerinde silah oldukları çok belliydi. Suphi hariç herkes mekana agresif bir sekilde girdiler. Sonrasında herkes masaya oturdu. Ben Suphi' ye bunlar kim diye sorduğumda Suphi bana cevap vermedi.

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Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

Şafak oradan "sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, internet ya da haberlerden beni tanımıyor musun benim adıma Şafak Mahmutyazıcıoğlu" diyerek konuşmasına devam etti bana "Kadir Yasak kim" diye sordu. Ben de ben olduğumu söyledim. Bana "bir daha Suphi Malgaz' ı rahatsız etmeyeceksin ve aramayacaksın, eğer bir daha ararsan senin için kötü olur senin dedi küfür etti. Ben de ona "benimle düzgün konuşmasını ve sakin olmasını" söyledim. Ayrıca Suphi ve Seccad dışındaki masada bulun an şahısları ilk defa orada gördüm. Suphi' ye "bu arkadaşlar benimle neden küfürlü konuşuyor? Ben seni ne maksatla aradım ki sen bu şahısları yanında getirdin? Kim bunlar ben tanımıyorum" dedim. Suphi de bana "sen benim 3-4 yıllık kiracımsın. Biz seninle abi kardeş gibiyiz, onlar beni yanlış anladılar, Şafak ve Rober' e söylememe rağmen benimle birlikte gelmek istediler.