08 Şubat 2022, Salı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...
İstanbul Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında öldürülen Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan tetiği çekerek kurşun yağdıran şüpheli Kadir Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı. Yasak'ın ifadesine göre cinayetten 15 gün önce bir konuşma olduğu ortaya çıktı. İşte Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 08.02.2022 16:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 16:50
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