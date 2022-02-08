Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu öldüren Kadir Yasak’ın ifadesi ortaya çıktı! Cinayetten 15 gün önce...

Şafak oradan "sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, internet ya da haberlerden beni tanımıyor musun benim adıma Şafak Mahmutyazıcıoğlu" diyerek konuşmasına devam etti bana "Kadir Yasak kim" diye sordu. Ben de ben olduğumu söyledim. Bana "bir daha Suphi Malgaz' ı rahatsız etmeyeceksin ve aramayacaksın, eğer bir daha ararsan senin için kötü olur senin dedi küfür etti. Ben de ona "benimle düzgün konuşmasını ve sakin olmasını" söyledim. Ayrıca Suphi ve Seccad dışındaki masada bulun an şahısları ilk defa orada gördüm. Suphi' ye "bu arkadaşlar benimle neden küfürlü konuşuyor? Ben seni ne maksatla aradım ki sen bu şahısları yanında getirdin? Kim bunlar ben tanımıyorum" dedim. Suphi de bana "sen benim 3-4 yıllık kiracımsın. Biz seninle abi kardeş gibiyiz, onlar beni yanlış anladılar, Şafak ve Rober' e söylememe rağmen benimle birlikte gelmek istediler.