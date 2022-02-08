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Haberler Galeri Azerbaycan'ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

Azerbaycan'ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

Azerbaycan'da, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası boyuta taşınan, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Şimdi TEKNOFEST biraz daha kendini kanıtlayarak geliyor ama neticede yeniden doğuyor bir anlamda. Burada da özellikle Bayraktar TB2 SİHA'larımızın Karabağ zaferine verdiği destek nedeniyle hem savunma sanayiine, milli teknolojiye büyük ilgi var." dedi.

Giriş Tarihi: 08.02.2022 12:56 Güncelleme Tarihi: 08.02.2022 13:01
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Azerbaycan’ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

TEKNOFEST, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26-29 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Festival için mekan olarak daha önce birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Baku Crystal Hall ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park seçildi.

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Azerbaycan’ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamındaki "Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı ve 17 Şubat'a kadar devam edecek. Yarışmalar uluslararası katılıma da açık.

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Azerbaycan’ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak organize edeceği TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında, içlerinde Smart Karabağ Hackathon ve Rocket League Esports EuroCup yarışmalarının da olduğu 10 farklı teknoloji yarışması düzenlenecek.

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Azerbaycan’ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

Paydaşlar ve katılımcı firmaların ürün ve projelerinin yanı sıra genç teknoloji tutkunları tarafından geliştirilen prototip ve STEM projelerinin de ziyaretçilerin ilgisine sunulacağı festivalde, insansız hava araçları ve helikopterlerin de açık havada sergileneceği bir statik alan yer alacak.

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Azerbaycan’ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

Festival kapsamında, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin hava gösterilerine ek olarak Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk, Bakü semalarında gösteri uçuşları yapacak.

Festivalde, 2. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen askerlerin evlatlarının kurduğu "Zafer" isimli takım da yarışacak.