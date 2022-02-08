Azerbaycan'ı TEKNOFEST heyecanı sardı! Selçuk Bayraktar: Yeniden doğuyor

Azerbaycan'da, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası boyuta taşınan, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanıyor. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Şimdi TEKNOFEST biraz daha kendini kanıtlayarak geliyor ama neticede yeniden doğuyor bir anlamda. Burada da özellikle Bayraktar TB2 SİHA'larımızın Karabağ zaferine verdiği destek nedeniyle hem savunma sanayiine, milli teknolojiye büyük ilgi var." dedi.