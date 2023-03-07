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Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin'e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?

Prof. Dr. Naci Görür Ecemiş fayı hakkında uyararak Kayseri'de büyük bir deprem bekleniyor mu sorusuna cevap vermişti. 07 Mart Salı itibarıyla Kayseri 6 dakika arayla peş peşe 3 depremle sallandı. 3. derece deprem bölgesinde bulunan Kayseri ve Ecemiş fayı hakkında detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 15:42
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Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin’e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?

Kayseri'de büyük deprem olur mu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hem deprem bölgelerine yakınlığı hem de aktif fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle Kayseri sıklıkla sallanmaktadır. Yaşanan depremler vatandaşı endişelendirirken bir yandan da deprem tehlikesine ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin’e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?

KAYSERİ DEPREM RİSK HARİTASI

Kayseri deprem riski bulunan illerden biri. Bu il AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında.

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Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin’e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?

Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunan ilde ayrıca diri fay hattının geçtiği ilçeler de bulunuyor.

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Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin’e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?

ORTA ANADOLU'NUN EN BÜYÜK FAY HATTI!

Ecemiş fay hattı Kayseri'den geçip Mersin'e kadar giderken, her depremde sıklıkla sallanan Kayseri için vatandaşlar telaşlı. Naci Görür ise konu hakkında açıklamada bulundu.

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Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin’e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?

"ANADOLU'NUN PARÇALANMASI SONUCU OLUŞTU"

Açıklamalar şöyle:

"Kayseri'den geçen Ecemiş fay zonu mevcuttur. Volkanların bulunduğu yerlerden geçmektedir.