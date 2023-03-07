Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin’e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?

Kayseri'de büyük deprem olur mu sorusunun cevabı sıklıkla araştırılmaya başlandı. Hem deprem bölgelerine yakınlığı hem de aktif fay hattı üzerinde bulunması nedeniyle Kayseri sıklıkla sallanmaktadır. Yaşanan depremler vatandaşı endişelendirirken bir yandan da deprem tehlikesine ilişkin detaylar araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den kritik deprem uyarısı...