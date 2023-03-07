HaberlerGaleriNaci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin'e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?
Naci Görür o ili işaret etmişti! 6 dakika arayla 3 kez sallandı! Kayseri, Niğde, Adana ve Mersin'e kadar ulaşıyor! Büyük deprem bekleniyor mu?
Prof. Dr. Naci Görür Ecemiş fayı hakkında uyararak Kayseri'de büyük bir deprem bekleniyor mu sorusuna cevap vermişti. 07 Mart Salı itibarıyla Kayseri 6 dakika arayla peş peşe 3 depremle sallandı. 3. derece deprem bölgesinde bulunan Kayseri ve Ecemiş fayı hakkında detaylar haberimizde...