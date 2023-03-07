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Haberler Galeri Kayseri'de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri'de eğitime ara verildi mi? Valilik açıklaması son dakika

Kayseri'de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri'de eğitime ara verildi mi? Valilik açıklaması son dakika

Kayseri'de okullar tatil edildi mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 07 Mart Salı günü yaşanan peş peşe 3 depremin ardından hem öğrenciler hem de veliler eğitime ara verilip verilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Kayseri okullar tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri okul var mı, yok mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 16:05
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Kayseri’de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri’de eğitime ara verildi mi? Deprem sonrası Valilik açıklaması son dakika

Kayseri'de yaşanan peş peşe 3 deprem korkuturken çevre illerden de hissedildi. Öğrenciler okulların deprem nedeniyle tatil olup olmayacağını araştırıyor. Konuya ilişkin gözler Kayseri Valiliği'ne çevrilirken son dakika gelişmeleri de takibe alındı. Peki Kayseri lise, ortaokul, ilkokul, anaokulu tatil mi? 8 Mart Kayseri okullar var mı, yok mu? İşte son dakika gelişmeleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kayseri’de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri’de eğitime ara verildi mi? Deprem sonrası Valilik açıklaması son dakika

Kandilli depremin merkez üssünün Kayseri İncesu olduğunu açıkladı. 4,7'lik depremin ardından aynı bölgede 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan iki depremin ardından bir deprem de Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 2.9 büyüklüğünde meydana geldi.

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Kayseri’de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri’de eğitime ara verildi mi? Deprem sonrası Valilik açıklaması son dakika

KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Kayseri'de eğitime ara verildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisniz.

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Kayseri’de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri’de eğitime ara verildi mi? Deprem sonrası Valilik açıklaması son dakika

DEPREM BÖLGELERİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem bölgesindeki okullar şehirlere göre farklı tarihlerde açılacak. 3 kategoride tarih belirlendi.

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Kayseri’de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri’de eğitime ara verildi mi? Deprem sonrası Valilik açıklaması son dakika

Bakan Özer şu açıklamaları yaptı;

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.