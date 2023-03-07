Kayseri'de okullar var mı, tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri'de eğitime ara verildi mi? Valilik açıklaması son dakika

Kayseri'de okullar tatil edildi mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. 07 Mart Salı günü yaşanan peş peşe 3 depremin ardından hem öğrenciler hem de veliler eğitime ara verilip verilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Peki Kayseri okullar tatil edildi mi? 08 Mart Çarşamba Kayseri okul var mı, yok mu?