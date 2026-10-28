Kirayı artırmak isterken dava masrafı size kalabilir! Yargıtay’dan ev sahiplerine emsal karar

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarında yargılama giderlerinin kime ait olacağına ilişkin görüş ayrılığını giderdi. Kiracının yasal bildirim süresine uyarak sözleşmeyi sona erdirmesi ve yeni kira dönemi başlamadan evi tahliye etmesi nedeniyle dava konusuz kalırsa yargılama giderleri kiraya verene bırakılacak.

Bursa'da gündeme gelen kira tespit davalarına ilişkin hukuki uyuşmazlıkta Yargıtay 3. Hukuk Dairesi önemli bir karara imza attı. İstanbul, Bursa, Antalya ve Sakarya bölge adliye mahkemelerinin hukuk daireleri arasında, kira tespit davasının yargılama sırasında konusuz kalması halinde yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin kimin tarafından karşılanacağı konusunda farklı kararlar veriliyordu.

Görüş ayrılıklarının devam etmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Başkanlar Kurulu, konuyu Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, uyuşmazlığa ilişkin değerlendirmesinde kira tespit davalarının açılma zamanı, kiracının sözleşmeyi sona erdirme hakkı ve yargılama giderlerinin kime yükletileceği konularını ele aldı.

KİRA TESPİT DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira tespit davalarının her zaman açılabileceğini hatırlattı. Yeni kira döneminden en az 30 gün önce açılan dava sonucunda belirlenecek kira bedelinin, yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlayabileceği belirtildi.

Bu kapsamda, kiraya verenin yenilenen kira dönemi başlamadan önce kira bedelinin tespiti için dava açmasında usul ve yasaya aykırı bir durum bulunmadığı vurgulandı. Ancak kiracının, kira sözleşmesinin süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunarak sözleşmeyi yenilememe hakkı bulunduğuna dikkat çekildi. Yeni kira dönemi başlamadan sözleşmenin sona erdirilmesi ve kiralananın tahliye edilmesi halinde kira bedelinin tespiti davasının konusuz kalabileceği ifade edildi.

KİRACI EVİ TAHLİYE EDERSE MASRAFLARI KİM ÖDEYECEK? Yargıtay kararında, kira bedelinin tespiti davası açıldıktan sonra kiracının kanunda belirlenen yasal süreye uygun biçimde sözleşmeyi sona erdirmesinin kendisine tanınan yasal bir hak olduğu belirtildi. Kiracının bu hakkını kullanması nedeniyle, davanın açılmasına sebebiyet verdiğinin kabul edilerek yargılama giderlerinden sorumlu tutulmasının usul ve yasaya aykırı olacağı kaydedildi. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca kiraya verenin kira bedelinin tespiti davasını her zaman açabilmesinin, kiracının yasal hakkını kullanmasına engel oluşturmadığı vurgulandı. Ayrıca bu durumun, açılan davanın haklı olduğu sonucunu doğurmayacağı ifade edildi.