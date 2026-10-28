O ANLAR KAMERADA Aracından inen S.O. müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, S.O.'yu itip, araca binerek direksiyon başına geçerek uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA YAPINCA YAKALANDI

Sürücü S.O.'nun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Polisin takip ettiği şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Araçtan inen şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Mustafa Gökbudak'ı kaza yerine yakın bir sokakta yakaladı.