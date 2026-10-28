Film sahnelerini aratmayan olay: Önce kaputa çıktı, sonra aracı gasbetti! "Pes" dedirten savunma
Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte araçların önünü kesmeye çalışan 29 yaşındaki Mustafa Gökbudak, durdurduğu hafif ticari aracın kaputuna çıkıp sürücüsünü iterek aracı gasbetti. Kaçarken kazaya karışan ve polis tarafından yakalanan şüpheli, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Gökbudak tutuklanırken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
"Pes" dedirten olay, 25 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi.
ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESEREK DURDURMAYA ÇALIŞTI
Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mustafa Gökbudak, yoldan geçen araçların önünü keserek durdurmaya çalıştı.
ARACIN KAPUTUNA ÇIKTI
Araçların bazıları manevra yaparak uzaklaştı. Sürücü S.O. (42) ise Gökbudak'ın yola yatması üzerine 01 FFV 47 plakalı hafif ticari aracını durdurdu. Bunun üzerine şüpheli, duran aracın kaputuna çıktı.
O ANLAR KAMERADA
Aracından inen S.O. müdahale etmek istedi. Bu sırada şüpheli, S.O.'yu itip, araca binerek direksiyon başına geçerek uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA YAPINCA YAKALANDI
Sürücü S.O.'nun ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, bölgede araştırma yaptı. Polisin takip ettiği şüphelinin kullandığı araç, bir süre sonra kavşakta bekleyen araçlara çarptı. Araçtan inen şüpheli, koşarak bölgeden uzaklaştı. Bu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, Mustafa Gökbudak'ı kaza yerine yakın bir sokakta yakaladı.
"PES" DEDİRTEN İFADE: HATIRLAMIYORUM
Emniyete götürülen Mustafa Gökbudak ifadesinde, "Kendimde değildim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.
TUTUKLANDI
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökbudak, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.