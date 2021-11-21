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Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme! Aile üyeleri gözaltına alındı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Küçük Müslüme'nin cansız bedeni toprağa verilirken aile fertleri de gözaltına alındı. Baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü. Müslüme'nin otopsi raporunda neler vardı? Aile bireyleri karakolda ne anlattı? Görgü tanıkları ne dedi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:04
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Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme! Aile üyeleri gözaltına alındı

Mersin'de kaybolduktan sonra aranmaya başlanan ve Türkiye'nin gündemine oturan Yörük kızı Müslüme'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni günler sonra dağın başında bulundu.

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Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme! Aile üyeleri gözaltına alındı

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ OLABİLECEĞİ DEĞERLENDİRİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre yörük kızı Müslüme'nin kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunması akıllarda soru işareti bırakırken, küçük Müslüme'nin cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de doğurdu.

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Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme! Aile üyeleri gözaltına alındı

MÜSLÜME'NİN CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Müslüme'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, küçük kız bugün ebediyete uğurlandı. Müslüme'nin cansız bedeni Karaman'da toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, olayla ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı.

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Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme! Aile üyeleri gözaltına alındı

AİLE FERTLERİ GÖZALTINA ALINDI

Müslüme Yağal'ın, Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığında gözaltına alınan aile fertlerinden baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı.

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Müslüme’nin ölümünde yeni gelişme! Aile üyeleri gözaltına alındı

SORGUNUN DEVAMI İÇİN JANDARMA KOMUTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜLER

Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü.