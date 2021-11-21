Müslüme'nin ölümünde yeni gelişme! Aile üyeleri gözaltına alındı

Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Küçük Müslüme'nin cansız bedeni toprağa verilirken aile fertleri de gözaltına alındı. Baba Mehmet, anne Selvi, ağabeyleri, halaları, dedesi ile bazı yakınlarının gece boyunca ifadeleri alındı. Jandarma ekipleri, gözaltındaki aile fertlerini sağlık kontrolünden geçirerek soruşturmanın devamı için yeniden Jandarma İlçe Komutanlığına götürdü. Müslüme'nin otopsi raporunda neler vardı? Aile bireyleri karakolda ne anlattı? Görgü tanıkları ne dedi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Giriş Tarihi: 21.11.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 11:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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