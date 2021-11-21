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Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?

5. yargı paketinde cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? CTE son dakika açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının merakla beklediği haberle ilgili yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıldan beri 2 aylık sürelerle uzatılan cezaevi izinlerinin 30 Kasım'da sona ereceği açıklanmıştı. Ancak izinlerin uzatılması yönünde taleplerin yoğunlaşması nedeniyle yeni bir düzenleme gündeme geldi. Peki; cezaevi izinleri uzatılır mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 14:12
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Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 5. yargı paketi cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? Pandemi döneminde izne çıkarılan açık cezaevi mahkumları ve yakınları bu soruların yanıtlarını arıyor. Daha önce iki aylık sürelerle uzatılan izinlerin sona ereceği tarih 30 Kasım olarak belirlenmişti. Ancak 5. yargı paketinde bu konuyla ilgili bir maddenin eklenmesi söz konusu olabilir. Böylelikle cezaevi izinlerinin birkaç ay daha uzatılması mümkün olabilecek. Peki; açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte son bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, "Mahkumların Kovid izni bitecek mi diye soruluyordu... 30 Kasım'da sona erecek iznin 6 ay daha uzatılmasına ilişkin bir formül masada var. Meclis'teki 5. yargı paketine önergeyle bir maddenin eklenmesi söz konusu. Bu konuda hakkındaki değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak." dedi.

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Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?

5. YARGI PAKETİ BEKLENİYOR

Daha önce 9 kez uzatılan iznin yeniden uzatılıp uzatılmaması Kabine toplantısında tartışılmıştı. Karar, uzatmama yönünde oldu. Adalet Bakanlığı da mahkumların geri dönüşüyle ilgili duyuru yayınlayıp, hükümlülerden aşı yaptırmayanların aşısını yaptırmalarını, gelmeden önceki 14 günü kalabalık ortamlardan uzak geçirmelerini istedi.

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Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?

Ancak geri dönüşlerin cezaevlerindeki salgın riskini arttırabileceğine dikkat çekiliyordu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de bir sunum yaptığı AK Parti MKYK'da, 6 ay ya da 1 yılın altında cezası kalanların denetimli serbestlik hükümlerinden faydalandırılması önerisi gündeme getirilmişti. Bunun üzerine AK Parti, açık cezaevi izinleriyle ilgili çalışma başlattı.

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Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?

Toplantılarda; "hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlandırılması" veya "açık cezaevi izinlerinin uzatılması" şeklinde 2 farklı görüş öne çıktı. Bununla ilgili son bir değerlendirme toplantısının yapılacağı ifade edilirken, "evine gönderilen hükümlülerden suça karışanların oranının az olduğu da değerlendirilerek izinlerin uzatılması görüşünün ağır bastığı" belirtiliyor. Kaynaklar, iznin 6 ay daha uzatılmasının planlandığını dile getirdi.