Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?

Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? 5. yargı paketi cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? Pandemi döneminde izne çıkarılan açık cezaevi mahkumları ve yakınları bu soruların yanıtlarını arıyor. Daha önce iki aylık sürelerle uzatılan izinlerin sona ereceği tarih 30 Kasım olarak belirlenmişti. Ancak 5. yargı paketinde bu konuyla ilgili bir maddenin eklenmesi söz konusu olabilir. Böylelikle cezaevi izinlerinin birkaç ay daha uzatılması mümkün olabilecek. Peki; açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte son bilgiler!