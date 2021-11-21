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Cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? 5. yargı paketi açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi?
5. yargı paketinde cezaevi izinleri 6 ay uzatılır mı? CTE son dakika açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının merakla beklediği haberle ilgili yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz yıldan beri 2 aylık sürelerle uzatılan cezaevi izinlerinin 30 Kasım'da sona ereceği açıklanmıştı. Ancak izinlerin uzatılması yönünde taleplerin yoğunlaşması nedeniyle yeni bir düzenleme gündeme geldi. Peki; cezaevi izinleri uzatılır mı? Açık cezaevi izinleri uzatılacak mı? Cezaevi izinleri bitecek mi? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 14:00Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 14:12