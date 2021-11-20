20 Kasım 2021, Cumartesi
Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajında "yeni Türkiye" vurgusu! İngiliz arşivlerinden çıktı
AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği röportaja ulaştı. Halil Özşavlı, "Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" dedi. Özşavlı, "Atatürk, 'Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir' ifadelerini kullanıyor." diye konuştu.
Giriş Tarihi: 20.11.2021 16:38 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 17:12
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