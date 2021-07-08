08 Temmuz 2021, Perşembe
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Müsilaj temizliğinden sevindiren haber! 1 ayda neler oldu? Ne kadar müsilaj temizlendi?
Marmara'daki müsilaj sorunuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz'dan umut veren açıklama geldi. Deniz suyu sıcaklığının artmasının müsilaj temizliği için olumlu olduğunu belirten Ayaz, müsilajın suda çözülmesinin bakteriler tarafından parçalandığını gösterdiğini belirtti. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde 7 Temmuz itibarıyla 30 günü geride bıraktık. 1 ayın sonunda dün güzel gelişmeler yaşadık. Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı." dedi.
Giriş Tarihi: 08.07.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 12:19
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