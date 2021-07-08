Mavi Vatan onlara emanet! 2 yeni araç daha geliyor
Türk savunma sanayisinin ortaya koyduğu insansız deniz aracı çözümlerine 2 yeni araç eklenecek. Yerli ve milli yatırımlarla bu alanda büyük çıkış yakalayan Türkiye, dışa bağımlılığı bitirerek büyük bir yükü de geride bırakacak. İşte Mavi Vatan'ın geleceğini yakından ilgilendiren gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 08.07.2021
12:15 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
13:56
ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi, Mavi Vatan'ın güvenliği için güçlerini birleştirdi. Türk savunma sanayisi alanında önde gelen çözümlere imza atan 2 şirket birlikte insansız deniz araçları geliştiriyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Üretimine başlanan insansız deniz araçları, otonom keşif-istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üs/liman/kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak.
SEFİNE Tersanesi'nde düzenlenen törenle Otonom ve Sürü Yetenekli Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı'nın blok birleştirme faaliyetlerine başlandı. Aynı törende Otonom ve Sürü Yetenekli İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı'nın da sac kesimi gerçekleştirildi.
Her iki araç da 40 knotu (saatte 74 kilometre) aşan hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar, ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek. Otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında dahi kusursuz görev ve seyir yapacak.
SİLAHLAR ROKETSAN VE ASELSAN'DAN
Geliştirilen otonom insansız deniz aracı, aldığı görüntüleri istenilen merkezlere gerçek zamanlı aktarabilecek, su üstü unsurları algılayıp sınıflandırabilecek, iletişimin koptuğu durumlarda bile sabit ve hareketli engellerden sakınıp otonom seyir ve harekat yapabilecek.