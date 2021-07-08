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Haberler Galeri İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

İl içi ihtiyaç listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB tarafından 2021 yılına ilişkin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugünden itibaren alınacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğretmenler, bulundukları illerdeki ihtiyaç listesini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, il içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 09:35
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İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

İl içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerden isteğe bağlı yer değiştirmek isteyenler için süreç başlıyor. Atama için başvuru yapacak adaylar, 2021 il içi ihtiyaç listesini araştırmaya başladı. Peki, il içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları...

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İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

İL İÇİ İHTİYAÇ LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İl içi atama için kontenjanlar, il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Bulunduğunuz ilin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden il içi tayin atama ihtiyaç listesini sorgulayabilirsiniz.

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İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular elektronik ortamda alınacak. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecekler.

İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

KİMLER İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler.

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İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecekler.