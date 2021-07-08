İl içi ihtiyaç listesi sorgulama: 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları

İl içi ihtiyaç listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB tarafından 2021 yılına ilişkin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları bugünden itibaren alınacak. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğretmenler, bulundukları illerdeki ihtiyaç listesini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, il içi ihtiyaç listesi sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MEB öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirme atama kontenjanları...