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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?

Resmi olarak 4 gün süren Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk gelecek. Bayramın hafta içine denk gelmesi ile birlikte 9 gün bayram tatili ihtimalleri güçlendi. Kurban için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar bayramın hangi tarihlerde idrak edileceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 12:06
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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?

Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10'uncu gününden itibaren idrak edilen Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin bayam takvimi açıklandı. Kurban hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bu sene bayramın hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler? İşte haberin detayları...

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arefesi: 19 TEMMUZ PAZARTESİ

Kurban Bayramı 1. gün: 20 TEMMUZ SALI

Kurban Bayramı 2. gün: 21 TEMMUZ ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 3. gün: 22 TEMMUZ PERŞEMBE

Kurban Bayramı 4. gün: 23 TEMMUZ CUMA

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?

KURBAN BAYRAMI 2021 TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu sene Kurban Bayramı tarihinin tamamının hafta içine denk gelmesi bayram tatilinin 9 gün olma olasılığını artırdı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylı bilgi açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20 Temmuz - 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Bayramın yaklaşmasına kısa bir süre kala gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda bayram tatili ile ilgili kararların açıklanması bekleniyor.

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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.