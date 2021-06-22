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Diyanet takvimi: Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler?
Resmi olarak 4 gün süren Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk gelecek. Bayramın hafta içine denk gelmesi ile birlikte 9 gün bayram tatili ihtimalleri güçlendi. Kurban için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar bayramın hangi tarihlerde idrak edileceğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2021 Kurban Bayramı ayın kaçında, hangi günler? İşte cevaplar...