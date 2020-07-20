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Netflix son dakika açıklaması! Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor?
Son dakika... Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı? Son günlerde sosyal medyada Netflix Türkiye'nin kapanacağı iddia edildi. Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarının ortaya atılmasının ardından Netflix üyeleri konu ile ilgili araştırmalara başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Netflix açıklaması geldi. Peki, Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 14:49
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