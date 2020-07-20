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Netflix son dakika açıklaması! Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor?

Son dakika... Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı? Son günlerde sosyal medyada Netflix Türkiye'nin kapanacağı iddia edildi. Netflix'in Türkiye'den çekileceği iddialarının ortaya atılmasının ardından Netflix üyeleri konu ile ilgili araştırmalara başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan Netflix açıklaması geldi. Peki, Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 14:49
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Netflix son dakika açıklaması! Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor?

Son dakika haberi... Netflix Türkiye kapanıyor mu? Netflix yasaklandı mı? Son günlerde Netflix'in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların ardından vatandaşlar Netflix'in Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmayacağı konusunda araştırmalara başladı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dijital yayın platformu "Netflix"in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Netflix Türkiye'den konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Netflix son dakika açıklaması! Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor?

NETFLİX TÜRKİYE KAPATILDI MI?

Netflix son günlerde Türkiye'den çıkacağına dair söylentilerin artması üzerine açıklamada bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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Netflix son dakika açıklaması! Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor?

NETFLİX TÜRKİYE KAPATILDI MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Netflix Türkiye yetkililerinin AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ya da İletişim Başkanlığı ile görüşmediğini belirterek "Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Netflix son dakika açıklaması! Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor?

"Netflix olarak Türkiye'deki üyelerimize ve kreatif camiaya derinden bağlılığımızı sürdürüyoruz. Birlikte çalıştığımız birbirinden yetenekli isimlerle gurur duyuyoruz. Şu anda yapım aşamasında olan ve yakında çekimlerine başlanacak projelerimiz için çok heyecanlıyız ve bu hikayeleri dünyanın her köşesindeki üyelerimizle paylaşmayı dört gözle bekliyoruz."

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Netflix son dakika açıklaması! Netflix kapatıldı mı? Netflix Türkiye yasaklandı mı, ne zaman kapanıyor?

AK PARTİ'DEN NETFLIX AÇIKLAMASI

Mahir Ünal, Twitter hesabından, dijital yayın platformu "Netflix"in Türkiye'den çekileceğine yönelik iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Ünal, paylaşımında, "NetflixTurkey ne siyasi düzeyde AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile ne de resmi düzeyde İletişim Başkanlığı ile görüştü. Türkiye'den gitmeyi neden düşünsünler? Netflix'in daha derin iş birliği ile Türk kültürüne, sanatına dönük daha yüksek hassasiyet göstereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.