Müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca müjdeli haberi duyurarak, 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından personel alımına ilişkin kadro dağılımı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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