Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar... Müjdeli haber geldi! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar... Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca müjdeli haberi duyurarak, 12 bin personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından personel alımına ilişkin kadro dağılımı ve başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? Kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar belli oldu mu? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 11:17
Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuru tarihi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bakan Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Toplantıda 12 bin personel alınacağı müjdelendi. Bu gelişmelerin ardından personel alımının detayları merak edilmeye başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ne zaman? 12 bin personel alımı kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru tarihi, kadro dağılımı ve şartlar henüz açıklanmadı. Bakan Koca yaptığı açıklamad akasım ayının ilk haftası ilanın yayımlanacağını duyurdu. Başvuru tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
Bakan Koca yaptığı açıklamada,
"Önümüzdeki hafta, muhtemelen kasım ayının ilk haftası içinde ilk planda 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına da çıkacağımızı buradan müjdelemek istiyorum." dedi. BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
12 bin personel alımına ilişkin başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlarda şartlar şu şekildeydi:
Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
57 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.
KPSS 2019/4, KPSS 2019/7, KPSS 2020/4 ve KPSS 2020/5Tercih Kılavuzlarında belirtilen sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.