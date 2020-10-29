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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs başvuru ekranı: 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? KYK burs başvuru ekranı: 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi heyecanla bekleniyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile başvuruların başladığı duyuruldu. Yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olacak burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurusı nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 10:35
KYK bus ve kredi başvuru nasıl yapılır? 2020-2021 KYK burs başvuruları başladı. Yüz binlerce öğrencinin heyecanla beklediği burs başvuruları ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Yeni döneme ilişkin burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştiriyor. Gözler KYK'dan gelecek müjdeli haberlere çevrildi. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurusı nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim - 3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR?
2020-2021 KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak bir önceki başvuruların sonuçlarına bakacak olursak sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, 3 Kasım Salı günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bütün öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.