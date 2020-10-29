KYK burs başvuru ekranı: 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru takvimi heyecanla bekleniyordu. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile başvuruların başladığı duyuruldu. Yeni eğitim öğretim döneminde geçerli olacak burs ve kredi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler sonuçları beklemeye başladı. Peki, 2020-2021 KYK burs ve kredi başvurusı nasıl yapılır? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 29.10.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 10:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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