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2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları

DEM hangi belediyeleri kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, yaklaşık 61 milyon seçmenin sandık başında olacağı büyük bir katılımla gerçekleşecek. Bu seçimlerde, seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirleyecekler. Peki DEM hangi belediyeleri kazandı?

Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:54
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2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları

31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler, ülkenin dört bir yanındaki seçmenlerin katılımıyla gerçekleşecek. Türkiye'nin tüm illeri ve ilçelerine ait seçim sonuçları, ayrıntılı bir şekilde ve anlaşılır bir seçim haritasıyla birlikte, ahaber.com.tr üzerinden takip edilebilecek. Peki 2024 yerel seçim sonuçları DEM Parti'nin kazandığı büyükşehir, il, ilçe belediyeleri hangileri? DEM hangi belediyeleri kazandı?

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2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları

OY SAYIMI KAÇTA BAŞLAR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimlerde oy sayımının kesintisiz bir şekilde yapılmasına karar verdi. Seçmenler, oy kullanma işlemini 32 doğu ilinde saat 07.00-16.00 arasında gerçekleştirilirken, diğer illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gittiler.

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2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları

Sandıkların kapanmasının hemen ardından oylar sayılmaya başlandı.

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2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları

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2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları

31 Mart seçimlerine yaklaşık 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin katılacağı belirtiliyor. Ancak dikkat çeken bir nokta var: Bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç, ilk kez sandık başına giderek oy kullanacak. Üstelik toplamda 34 siyasi parti adayı yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

DEM Parti'nin hangi belediyeleri kazandığına dair net bilgiler, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilmesinin ardından ortaya çıkacak.