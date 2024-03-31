2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları

31 Mart seçimlerine yaklaşık 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenin katılacağı belirtiliyor. Ancak dikkat çeken bir nokta var: Bu seçimde 1 milyon 32 bin 610 genç, ilk kez sandık başına giderek oy kullanacak. Üstelik toplamda 34 siyasi parti adayı yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

DEM Parti'nin hangi belediyeleri kazandığına dair net bilgiler, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilmesinin ardından ortaya çıkacak.