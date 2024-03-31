31 Mart 2024, Pazar
2024 DEM kazandığı iller ve ilçeler! 31 Mart HDP seçim sonuçları ve oy oranları
DEM hangi belediyeleri kazandı sorusunun cevabı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşecek olan yerel seçimler, yaklaşık 61 milyon seçmenin sandık başında olacağı büyük bir katılımla gerçekleşecek. Bu seçimlerde, seçmenler 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarı belirleyecekler. Peki DEM hangi belediyeleri kazandı?
Giriş Tarihi: 31.03.2024 17:54
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