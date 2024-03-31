Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

Bu süre zarfında her türlü yayın organının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasaklanacak. Ancak seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri, YSK'nın belirlediği saat olan 18.00'e kadar yayınlanabilecek.