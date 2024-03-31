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Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

31 Mart'ta sandık başına giden milyonlarca seçmen, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullanırken, birçoğu "Yayın yasağı ne zaman sona erecek?" gibi soruların cevaplarını aradı. Oylarda herhangi bir şaibe oluşmaması için oy sayımı başlayana kadar yayın yasağı uygulanıyor. Seçim yasakları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saatlerde kaldırılacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:38
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Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

31 Mart sabahı başlayan seçimlerde oy kullanma süreci, batıdaki illerle birlikte saat 17.00'de sona erecek. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayım işlemi başlayacak. Peki yayın yasağı ne zaman kalkacak? İşte YSK son dakika açıklamları...

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Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

Oy Sayımı Saat Kaçta Başlayacak?

31 Mart sabah saatlerinde başlayan seçimlerde oy kullanma süreci saat 17.00'de sona erecek. Ardından, sandıkların kapanmasıyla oy sayım işlemi derhal başlayacak.

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Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirttiği 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince, oy sayımı ve dökümü aralıksız bir şekilde gerçekleştirilecek.

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Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

Yayın Yasağı Ne Zaman Kalkıyor?

Öte yandan, yayın yasağıyla ilgili olarak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde siyasi reklam yayınlarının seçim gününden önceki son 24 saatte yasaklandığı belirtiliyor.

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Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?

Bu süre zarfında her türlü yayın organının siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapması yasaklanacak. Ancak seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetleri, YSK'nın belirlediği saat olan 18.00'e kadar yayınlanabilecek.