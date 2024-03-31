HaberlerGaleriYayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?
Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?
31 Mart'ta sandık başına giden milyonlarca seçmen, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için oy kullanırken, birçoğu "Yayın yasağı ne zaman sona erecek?" gibi soruların cevaplarını aradı. Oylarda herhangi bir şaibe oluşmaması için oy sayımı başlayana kadar yayın yasağı uygulanıyor. Seçim yasakları, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen saatlerde kaldırılacak.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2024 13:13Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 13:38