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Haberler Galeri Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Kayıt yenileme son tarih...

Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Kayıt yenileme son tarih...

"AÖL 2.dönem sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AÖL kayıt yenileme tarihleri uzatılmıştı. Kayıt yenileme tarihiyle birlikte AÖL sınavları da ertelenmişti. Şimdi ise gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki, Açık Lise 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak? İşte, 2023 MEB AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

Giriş Tarihi: 25.03.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 08:36
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Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Kayıt yenileme son tarih...

"AÖL 2.dönem sınav tarihleri açıklandı mı?" sorusu öğrenciler tarafından sorgulanmaya devam ediyor.Ülkemizde yaşanan depremler sonrası AÖL kayıt yenileme tarihleri ertelenmişti. Açık öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, "AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?", "2023 açık lise sınav kayıt yenileme son gün ne zaman?" sorularını gündeme getirdi. İşte, merak edilen sınav tarihleri hakkında açıklamalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Kayıt yenileme son tarih...

AÖL KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

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Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Kayıt yenileme son tarih...

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini yapabilecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini gerçekleştirebilir.

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Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Kayıt yenileme son tarih...

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor.

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Açık Lise 2.dönem sınavları online mı olacak? AÖL SINAV TARİHLERİ 2023! Kayıt yenileme son tarih...

Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.