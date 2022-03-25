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Haberler Galeri Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

Çok genç yaşta atıldığı siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle öne çıkan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitirmişti.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:46
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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlayan Yazıcıoğlu, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesini bitirdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

Siyasete giden yolda ilk adımı 14 yaşındayken Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılarak atan Yazıcıoğlu, 1972'de Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı. Yazıcıoğlu, devam eden yıllarda Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve sonrasında da genel başkanlık görevini yürüttü.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

Yoluna 1978'de Ülkücü Gençlik Derneğinin Kurucu Genel Başkanı olarak devam eden Muhsin Yazıcıoğlu, 1980'de Genel Başkan Müşaviri olarak MHP'de görev aldı.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

ÖMRÜNÜN 7,5 YILI CEZAEVİNDE GEÇTİ

Yaşamı boyunca Anadolu gençliğinin en iyi şekilde yetişmesi düşüncesiyle hareket eden Yazıcıoğlu, gençlerin iyi bir eğitim alıp, vatanına ve milletine hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getirdi.

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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

Muhsin Yazıcıoğlu, 24 yaşındayken dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e mektup yazarak, "Eller silah değil, kalem tutmalı." diyen lider olarak öne çıktı. Yazıcıoğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı olarak gençliğin sürüklendiği kaos ve kardeş kavgasını gören bir siyasi ferasetin de sahibiydi.