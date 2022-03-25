Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı

ÖMRÜNÜN 7,5 YILI CEZAEVİNDE GEÇTİ

Yaşamı boyunca Anadolu gençliğinin en iyi şekilde yetişmesi düşüncesiyle hareket eden Yazıcıoğlu, gençlerin iyi bir eğitim alıp, vatanına ve milletine hizmet etmesi gerektiğini her zaman dile getirdi.