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Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yıldönümünde anılıyor! İlkeli duruşuyla Türk siyasetinde iz bıraktı
Çok genç yaşta atıldığı siyasette ilkeli ve dik duruşuyla tanınan, darbe karşıtı söylemleriyle öne çıkan Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitirmişti.
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:22Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:46