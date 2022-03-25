BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu suikastında flaş gelişme! Davanın seyrini değiştirecek rapor

Son dakika haberine göre: 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta düşen helikopterde bulunan BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen davada flaş bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 9 kişiden oluşan bilirkişi heyeti çalışmalarını tamamlayarak raporu yazmaya başladı. Yakın bir zamanda dosyaya girecek olan bilirkişi raporu; helikopterin suikast, kaza ya da ihmal sonucu mu düştüğü sorusuna cevap verecek ve bu nedenle soruşturmanın seyrini değiştirecek.

Giriş Tarihi: 25.03.2022 11:23 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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