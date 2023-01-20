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Haberler Galeri 20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için bugün son ders zili çalacak. Sömestr tatiline girecek olan öğrenciler, dönem boyunca aldıkları başarı puanları ile takdir ya da teşekkür belgelerine sahip olacak. Peki, "Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?", "Bugün karne töreni olacak mı?" İşte MEB 1.Dönem karneleri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:12
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20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

Yarıyıl tatili için beklenen gün geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, karnelerin saat kaçta dağıtılacağını sorgulamaya başladı. Bugün, 1.dönem karnelerini alacak olan 19 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık sömestr tatiline başlayacak.Peki, "Bugün karne töreni olacak mı?", "20 Ocak karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak?" İşte, merak edilenler...

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20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler.

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20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sömestr tatili sonrasında ikinci dönem 6 Şubat tarihinde başlayacak.

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20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek

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20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

20 OCAK KARNE GÜNÜ DERS İŞLENECEK Mİ?

Çalışma takvimine göre karne günleri de mesai bitimine kadar ders işlenir. Ancak öğretmenlerin inisiyatifine göre karne günü ders işlenmeyebiliyor.