20 Ocak Cuma karne töreni olacak mı, saat kaçta? Bugün karneler öğleden önce mi, sonra mı dağıtılacak? İlkokul, ortaokul, lise karne saatleri...

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yarıyıl tatili için bugün son ders zili çalacak. Sömestr tatiline girecek olan öğrenciler, dönem boyunca aldıkları başarı puanları ile takdir ya da teşekkür belgelerine sahip olacak. Peki, "Karneler öğleden önce mi, sonra mı verilecek?", "Bugün karne töreni olacak mı?" İşte MEB 1.Dönem karneleri hakkında merak edilenler...