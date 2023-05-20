HaberlerGaleriKurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?
Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?
"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu merak konusu olurken, kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günde ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, "Kurbanlık dana, koyun, tosun fiyatları ne kadar, açıklandı mı? sorusunu da gündeme getirdi. İşte, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi kapsamında küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyatları hakkında detayları...