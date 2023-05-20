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Haberler Galeri Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

"Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu merak konusu olurken, kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlandı. Bu mübarek günde ibadetini yerine getirmek için hazırlıklara başlayan vatandaşlar, "Kurbanlık dana, koyun, tosun fiyatları ne kadar, açıklandı mı? sorusunu da gündeme getirdi. İşte, Diyanet 2023 kurbanlık fiyatları listesi kapsamında küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana fiyatları hakkında detayları...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 11:30
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Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

"Diyanet kurbanlık fiyatları açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Diyanet tarafından her yıl yayınlanan fiyat listesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başlandı. İbadetini yerine getirmek isteyenler, "Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin son durum ve 2023 fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet henüz güncel fiyatları açıklamadı. 2023 yılı için yapılan tahminlere göre, ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

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Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

Özellikle büyük şehirlerde kurban fiyatlarının yüksek olması, vatandaşları daha uygun fiyatlı kurbanlık koyun arayışına yönlendiriyor. Bu durum da sektördeki rekabeti artırıyor.

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Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

Öte yandan, 2023 yılında kurbanlık tosun fiyatlarının 40.000 TL ile 100.000 TL arasında olması öngörülüyor. Tosun fiyatları da kurban fiyatları gibi değişkenlik gösteriyor ve hayvanın özelliklerine, sağlık durumuna ve satıldığı bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

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Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

VEKÂLETLE KURBAN BEDELİ AÇIKLANDI MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi için 2 bin 250 lira, yurtdışı için de bin 800 lira olarak belirlendiğini açıklamıştı. Bu yılki rakamlar henüz açıklanmadı.