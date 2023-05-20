Kurbanlık fiyatları açıklandı mı, ne kadar oldu? DİYANET KURBANLIK FİYAT LİSTESİ... Büyükbaş, küçükbaş, koyun, dana, tosun fiyatı kaç TL?

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Diyanet henüz güncel fiyatları açıklamadı. 2023 yılı için yapılan tahminlere göre, ortalama bir kurbanlık koyunun fiyatı 5.000 ile 10.000 TL arasında olması bekleniyor. Ancak, bu fiyatlar il ve hayvan türüne göre değişiklik gösterebiliyor.