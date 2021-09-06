Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Muhalefetin yalan siyaseti bu haftada da kaldığı yerden devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddialarının ardından gerçekler tek tek ortaya çıktı. Özellikle CHP'li Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da 2021 deprem bütçesi için 800 bin lira kaynak ayrıldığını iddia etmesi gündem olmuştu. İşte muhalefetin servis ettiği yalanların gerçek yüzü.