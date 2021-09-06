06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Muhalefetin yalan siyaseti bu haftada da kaldığı yerden devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in iddialarının ardından gerçekler tek tek ortaya çıktı. Özellikle CHP'li Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da 2021 deprem bütçesi için 800 bin lira kaynak ayrıldığını iddia etmesi gündem olmuştu. İşte muhalefetin servis ettiği yalanların gerçek yüzü.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 14:39
  • 1
  • 8
Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Siyasetteki kirli iftiralarına devam eden muhalefet gündemi değiştirme çabalarına devam ediyor. Yalanları yandaş medyalarıyla gerçek gibi sunmaya çalışsalar da hakikatlar kısa sürede ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Haftanın Yalanları 1

YALAN: CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Çanakkale'de "Reis'i size yedirtmeyiz" diyen şoförün otobüsle partilileri ezmeye çalıştığını iddia etti.

GERÇEK: Gözaltına alınan şoför, "Reis'i size yedirtmeyiz" gibi bir ifade kullanmadığını ve CHP'li olduğunu söyledi.


  • 3
  • 8
Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Haftanın Yalanları 2

YALAN: Fatih Altaylı: Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İzmir Marşı ile sevinç yaşadığı anlar TRT tarafından sansürlendi.

GERÇEK: TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, görüntülerin Bulgaristan'daki yayıncı kuruluştan sağlandığını maç sonunda İzmir Marşı çalındığını açıkladı.

  • 4
  • 8
Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Haftanın Yalanları 3

YALAN: Meral Akşener, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda esnaf, Valinin kendisine "Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin" dediğini iddia etti.

GERÇEK: Valilik açıklamasında, Vali Ali Yerlikaya'nın esnafa yönelik böyle bir ifade kullanmadığı belirtildi.

  • 5
  • 8
Muhalefetin kirli siyaseti tutmadı! İşte haftanın yalanları! Tüm gerçekler ortaya çıktı

Haftanın Yalanları 4

YALAN: Fatih Portakal, Muğla Bodrum'da bulunan Kargılı koyunun imara açılacağını iddia etti.

GERÇEK: Fatih Portakal'ın iddialarını yalanlayan Orman Genel Müdürlüğü, söz konusu bölgeye lavanta fidanı dikileceğini açıkladı.