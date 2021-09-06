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Başkan Erdoğan'dan öğrencilere dikkat çeken mesaj! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarının ardından sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan girdiği bir sınıfta tahtaya yazdığı yazı ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 14:30
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Başkan Erdoğan’dan öğrencilere dikkat çeken mesaj! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Erdoğan yeni eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle bulunduğu Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınıfları dolaştı.

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Başkan Erdoğan’dan öğrencilere dikkat çeken mesaj! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Erdoğan girdiği bir sınıfta tahtaya "Oku, düşün, uygula, neticelendir" yazdı.

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Başkan Erdoğan’dan öğrencilere dikkat çeken mesaj! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

KARARLILIK MESAJI
Başkan Erdoğan eğitim öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmasında ise yüz yüze eğitimde kararlılık vurgusu yaptı.

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Başkan Erdoğan’dan öğrencilere dikkat çeken mesaj! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz ve izleyeceğiz. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlıyız." dedi.

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Başkan Erdoğan’dan öğrencilere dikkat çeken mesaj! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı