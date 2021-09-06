Başkan Erdoğan'dan öğrencilere dikkat çeken mesaj! Yeni eğitim öğretim yılı böyle başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının açılış töreninde Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamalarının ardından sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan girdiği bir sınıfta tahtaya yazdığı yazı ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.09.2021 14:30 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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