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İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!

İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremi için geri sayım devam ederken İstanbullular bir yandan da güvenli bölge arayışına başladı. 1999 depreminin sarsıcı etkisi hala sürerken vatandaşlar 6 Şubat'ta gerçekleşen 2 büyük depremle daha da tedirgin oldular. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz zemini sağlam 4 ilçeyi açıklayarak "Balyozla kıramıyoruz" dedi. İşte İstanbullunun içini rahatlatan açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:20
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İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!

Büyük İstanbul depremi gelemden kendisini ve ailesini güvenli bir bölgeye ve binaya taşımak isteyen vatandaşlar zemini sağlam yerleri araştırmaya başladı. Asrın felaketinde yaşanan kayıpların ve zararların yaraları sarılmaya çalışılıyor. İstanbul'da zemini en sağlam ilçeler ve deprem riski bulunan bölgeler tek tek açıklandı. İşte İstanbul'da depreme dayanıklı yerler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!

UZMANI ARTÇILARI DEĞERLENDİRDİ

A Haber canlı yayına katılan Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz, 6 Şubat'ta bu yana meydana gelen 11 binden fazla artçı sarsıntıyı ele aldı.

Yılmaz, "Hiçbir deprem bizi şaşırtmıyor ancak zamanı konusunda emin değiliz. Belki 15-20 sonra enterasan olan bir şey 3-4 farklı segmentimiz var bu fayların hepsi aynı anda çalıştı." dedi.

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İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!

"İSTANBUL İÇERİSİNDE TESPİT EDİLEN KIRIK AKTİF FAY YOK"

Marmara fayına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "İstanbul depremi yanlış bir ifade. İstanbul içerisinde tespit edebildiğimiz kırık aktif bir fay yok. Yüzey şekilleri teknotanizmayla şekillenir. Yerin içerisinde stres birikir, zamanla kabuğu kırar, yükseltir alçaltır ya da sağa veya sola hareket ettirir. Buna deprem diyoruz." ifadelerini kullandı.

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İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!

"STRES AZALIR MI?"

Marmara fayında meydana gelen depremin stresi azaltabileceği yönündeki değerlendirmelerin yanlış olduğunu vurgulayan Yılmaz, "6.5'luk depremin 7,5'luk depremi karşılayabilmesi için 30 tane, 5,5'luk deprem karşılaması için ise 900 tane yapmanız lazım" dedi.

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İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!

"AVCILAR BÜYÜKÇEKMECE SIKINTILI"

Yılmaz, "Zemin sıvılaşması için alüvyal kumlu bir zermin olması lazım. Avıclar Büyükçekmece gibi ilçelerin sıkıntılı olduğunu her zaman söylüyoruz." sözlerini kullandı.