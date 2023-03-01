01 Mart 2023, Çarşamba
İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!
İstanbul'da beklenen büyük Marmara depremi için geri sayım devam ederken İstanbullular bir yandan da güvenli bölge arayışına başladı. 1999 depreminin sarsıcı etkisi hala sürerken vatandaşlar 6 Şubat'ta gerçekleşen 2 büyük depremle daha da tedirgin oldular. Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz zemini sağlam 4 ilçeyi açıklayarak "Balyozla kıramıyoruz" dedi. İşte İstanbullunun içini rahatlatan açıklamalar...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 13:20
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