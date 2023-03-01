İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!

UZMANI ARTÇILARI DEĞERLENDİRDİ

A Haber canlı yayına katılan Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz, 6 Şubat'ta bu yana meydana gelen 11 binden fazla artçı sarsıntıyı ele aldı.

Yılmaz, "Hiçbir deprem bizi şaşırtmıyor ancak zamanı konusunda emin değiliz. Belki 15-20 sonra enterasan olan bir şey 3-4 farklı segmentimiz var bu fayların hepsi aynı anda çalıştı." dedi.