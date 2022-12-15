Kızılelma nedir? Bayraktar Kızılema özellikleri neler? Türkiye'nin İlk İnsansız Savaş Uçağı!

Bayraktar tarafından üretilen yerli ve milli olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın test aşaması başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla uçuş görüntülerini paylaştı. Peki, Kızılelma nedir, özellikleri ne? İşte, Bayraktar Kızılelma hakkında merak edilenler...