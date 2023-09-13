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Haberler Galeri Müge Anlı'daki kayıp Veli Eren kimdir, haber var mı? Veli Eren Atay bulundu mu son dakika?

Müge Anlı'daki kayıp Veli Eren kimdir, haber var mı? Veli Eren Atay bulundu mu son dakika?

15 Temmuz 2023 tarihinde arkadaşlarıyla Alaçatı'ya eğlence için gelen Veli Eren Atay'dan o günden bu yana hiçbir haber alınamıyor. Genç adamın arkadaşlarıyla birlikte eğlence için geldiği sırada "telefonumu kaybettim" diyerek arkadaşlarından ayrıldığı ve son olarak Delikli Koy mevkiinde görüldüğü biliniyor. Atay ailesi, oğullarının akıbetinden endişe duyarak Müge Anlı'nın 5 Eylül tarihli canlı yayınına katılarak yardım talep etti. İşte, Kayıp Veli Eren Atay hakkında son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.09.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.09.2023 10:24
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Müge Anlı’daki kayıp Veli Eren kimdir, haber var mı? Veli Eren Atay bulundu mu son dakika?

Çeşme'de tatil yapan ve Alaçatı beldesine gittiği sırada kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren Atay'dan 53 gündür haber alınamadı. Atay ailesi, oğullarının akıbetinden kaygı duyarak, Müge Anlı'nın televizyon programından yardım istedi. Olayın aydınlatılması için arama çalışmaları başlatıldı. İşte Müge Anlı Veli Eren Atay olayı hakkında son gelişmeler...

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Müge Anlı’daki kayıp Veli Eren kimdir, haber var mı? Veli Eren Atay bulundu mu son dakika?

Marangoz Mehmet Atay (48) ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğunun büyüğü olan ve diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da öğle saatlerinde arkadaşlarıyla buluşmak için Karşıyaka'daki evinden çıkıp Çeşme'ye gitti.

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Müge Anlı’daki kayıp Veli Eren kimdir, haber var mı? Veli Eren Atay bulundu mu son dakika?

Atay, aynı günün akşamı arkadaşlarıyla Alaçatı'daki eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı.

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Müge Anlı’daki kayıp Veli Eren kimdir, haber var mı? Veli Eren Atay bulundu mu son dakika?

Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi.

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Müge Anlı’daki kayıp Veli Eren kimdir, haber var mı? Veli Eren Atay bulundu mu son dakika?

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Oğullarının hayatından endişe eden Ebru-Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Aradan geçen günlere rağmen Veli Eren Atay'dan haber alınamadı.