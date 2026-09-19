Tebessüm ettiren sigara diyaloğu gündem oldu! Başkan Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Bana bak, bırakıyorsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarımızın Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katıldı. Kurayla kamu kurumlarına ataması yapılan vatandaşları tebrik eden Erdoğan'ın sahnede bir vatandaşla gerçekleştirdiği samimi diyalog gündem oldu. Erdoğan, sigara içtiğini fark ettiği vatandaşa, "Bana bak, sigarayı bırakıyorsun" diyerek çağrıda bulundu. Vatandaşın "Sigara içtiğimi nereden anladınız?" sorusuna Erdoğan, "Ben anlarım" yanıtını verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi için kura çekimi gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan, kurada ataması yapılan bazı vatandaşları sahneye davet ederek tebrik etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Erdoğan'ın sahneye davet ettiği vatandaşlardan biriyle arasında geçen sigara diyaloğu ise törene damga vuran anlardan biri oldu. Başkan Erdoğan, vatandaşa, "Bana bak, sigarayı bırakıyorsun" diyerek sigarayı bırakmasını istedi. Vatandaşın sigarayı bırakacağına söz vermesi üzerine Erdoğan, "Sigarayı bırakacak, söz verdi" ifadelerini kullandı.

"BEN ANLARIM"

Vatandaş ise Erdoğan'a, "Hemen, hemen bırakıyorum ama sigara içtiğimi nereden anladınız?" diye sordu. Başkan Erdoğan bu soruya, "Ben anlarım" şeklinde yanıt verdi.

KURADA DUYGU DOLU ANLAR Törende yalnızca sigara diyaloğu değil, duygu dolu anlar da yaşandı. Sahneye gelen bir kadın, Başkan Erdoğan'a sarılarak gözyaşı döktü. Erdoğan, sahneye gelen çocuklara da harçlık dağıttı. Kurayla ataması yapılan vatandaşlardan bazılarını isimlerini okuyarak sahneye davet eden Erdoğan, kendilerini tebrik etti.