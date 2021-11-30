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Haberler Galeri Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun... Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Uygulamaya uymayan sürücüleri ceza bekliyor. Peki uygulama hangi ticari araçları kapsıyor? Kış lastiği taktırmanın ücreti ne kadar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2021 22:47
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Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

Kış lastiği uygulaması için son dakika açıklamaları geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. İşte, hangi ticari araçları kapsıyor? Kış lastiği taktırmanın ücreti ne kadar? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? İşte uygulamaya dair detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

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Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

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Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

YASAK NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Kış lastiği takma zorunluluğu yarın başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

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Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE?

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek.

Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.