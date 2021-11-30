Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...

Kış lastiği uygulaması için son dakika açıklamaları geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. İşte, hangi ticari araçları kapsıyor? Kış lastiği taktırmanın ücreti ne kadar? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? İşte uygulamaya dair detaylar...