HaberlerGaleriUygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...
Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...
Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun... Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Uygulamaya uymayan sürücüleri ceza bekliyor. Peki uygulama hangi ticari araçları kapsıyor? Kış lastiği taktırmanın ücreti ne kadar?