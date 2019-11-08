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Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon! Meclis'te Zazaca konuştu
Müge Anlı'nın ATV'deki programına telefonla bağlanan bir kadın Zazaca konuşmaya başlamış, tercüman olmadığı ve stüdyodaki kimsenin Zazaca bilmemesi üzerine telefon görüşmesi iptal edilmişti. Müge Anlı tarafından yapılan açıklamalara rağmen bunu fırsat bilen HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, TBMM kürsüsünde Zazaca konuştu. MHP ve AK Parti, HDP'nin provokasyonuna tepki gösterdi. Peki ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın canlı yayınında neler yaşanmıştı? İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:36
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