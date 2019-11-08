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Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon! Meclis'te Zazaca konuştu

Müge Anlı'nın ATV'deki programına telefonla bağlanan bir kadın Zazaca konuşmaya başlamış, tercüman olmadığı ve stüdyodaki kimsenin Zazaca bilmemesi üzerine telefon görüşmesi iptal edilmişti. Müge Anlı tarafından yapılan açıklamalara rağmen bunu fırsat bilen HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, TBMM kürsüsünde Zazaca konuştu. MHP ve AK Parti, HDP'nin provokasyonuna tepki gösterdi. Peki ATV ekranlarındaki Müge Anlı'nın canlı yayınında neler yaşanmıştı? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 10:16 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 10:36
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Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon! Meclis'te Zazaca konuştu

Müge Anlı ve ATV, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP yalanlarının hedefi oldu. Provokasyonlarına bir yenisini daha ekleyen HDP, Müge Anlı'nın canlı yayında yaşananları çarpıtmaya çalıştı. TBMM kürüsünde Zazaca konuşmaya başlayan HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'e AK Parti ve MHP vekilleri 'dur' dedi.

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Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon! Meclis'te Zazaca konuştu

HDP'DEN YENİ PROVOKASYON

Küçük çocukları kaçırarak PKK için dağa çıkartan HDP'nin vekili Erdal Aydemir, provokasyonuna şu sözlerle başladı;

"ATV televizyonunda Müge Anlı diye bir sunucunun yapmış olduğu programa canlı yayında Zazaca konuşan bir aile katıldı. Maalesef ki merkez ve yandaş medyanın bu temsilcisi âdeta Türkiye'de konuşulan bütün ana dilleri inkâr ve tekçi bir zihniyetle naklen yayını, canlı yayını kesti."

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Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon! Meclis'te Zazaca konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bunun buradan alınıp Zazaca'ya bir düşmanlıkmış gibi algı oluşturulmasının manası yok. 82 milyonun arasına nifak tohumu ekmeyin. Sürekli yaptığınız bir bölgeyi bu ülkenin tamamından nasıl ayırırızın peşindesiniz."

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Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon! Meclis'te Zazaca konuştu

"Yazık ediyorsunuz. Sizden önceleri de vardı. Onlar da başaramadı, siz de başaramayacaksınız. Anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi dili Türkçe'dir. Burada da Türkçe konuşuruz." şeklinde konuştu.

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Müge Anlı ve ATV'yi hedef alan HDP'den yeni provokasyon! Meclis'te Zazaca konuştu

PEKİ MÜGE ANLI CANLI YAYININDA NELER YAŞANMIŞTI?

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Türkan Hanım bir süre sonra Türkçesi iyi olmadığı için Zazaca konuşmaya başladı. Bu sırada Müge Anlı Tümer İlgezdi'ye "Tümer sen söyle biz anlamıyoruz" diyor, bu sözler sonası Tümer İlgezdi "ben de anlamaya çalışıyorum" şeklinde cevap verdi.