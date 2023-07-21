MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

MTV'de detaylar belli oldu! Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak. Peki MTV ödemesi ne zaman bitiyor? İşte, 2023 Ek MTV 3. taksit son ödeme tarihi...