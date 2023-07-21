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Haberler Galeri MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

"MTV ek vergi ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) detaylar belli oldu. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. MTV ek vergi nedir, nereden ödenir, hangi araçları kapsıyor? İşte, MTV fiyatları ve son ödeme tarihi 2023!

Giriş Tarihi: 21.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 21:46
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MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

MTV'de detaylar belli oldu! Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak. Peki MTV ödemesi ne zaman bitiyor? İşte, 2023 Ek MTV 3. taksit son ödeme tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

MTV EK VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK 2023?

Araç sahipleri, Ocak-Temmuz aylarındaki MTV tutarlarının dışında toplam bir MTV tutarı daha ödeyecek.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere 2 kez alınan MTV, bu yıl tek seferlik 3. kez ödenecek.

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MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem faciası sebebiyle alınacak olan MTV ek ödemesi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

Araç sahipleri, arama motorlarında MTV ek ödemesinin ne zaman, hangi tarihte sona ereceğini araştırıyor.

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MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

MTV EK VERGİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl bir defaya mahsus alınacak olan Ek MTV 1. taksitinin ağustos ayının sonuna kadar, 2. taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

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MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...

MTV EK VERGİ NE KADAR, KAÇ TL 2023?

2023 yılı için belirlenen genel kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltilirken, bu oran; finansal kiralama, faktöring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketlerinin kurumlar vergisi oranı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.