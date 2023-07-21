21 Temmuz 2023, Cuma
MTV EK VERGİ ÖDEME TARİHİ 2023! MTV ek vergi ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte araçlara göre MTV fiyatları...
"MTV ek vergi ne zaman ödenecek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) detaylar belli oldu. Ek MTV, aracın sıfır ya da trafiğe kayıtlı olması farketmeksizin, tüm araçlara uygulanacak. MTV ek vergi nedir, nereden ödenir, hangi araçları kapsıyor? İşte, MTV fiyatları ve son ödeme tarihi 2023!
Giriş Tarihi: 21.07.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 21:46
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