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Haberler Galeri Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

Bu görüntüleri ilk defa göreceksiniz! Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, gençlik haliyle gündeme geldi. II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan Abdülhamid Han, 10 Şubat 1918'de vefat etmiştir. 75 yaşında hayata gözlerini yuman Abdülhamid, 3 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok hizmette bulunmuştur. İşte, tarihe damgasını vuran liderlerin gençlik fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 22.07.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 10:08
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Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı olan Sultan II. Abdülhamid'in yüzyıllar önceki hali araştırma konusu oldu. Tarihte adından söz ettirmiş liderlerin gençlik fotoğrafları birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte, tarihe damgasını vuran liderlerin arşivlerde saklı kalan fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

-Sultan Reşad

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Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

-Sultan Abdülaziz

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Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

-V. Murad

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Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

-Sultan Vahdettin