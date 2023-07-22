Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, II. Abdülhamid Han'ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Bu görüntüleri kimileri ilk defa görecek!

Bu görüntüleri ilk defa göreceksiniz! Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesi olan Sultan II. Abdülhamid Han, gençlik haliyle gündeme geldi. II. Abdülhamid, 113. İslam halifesi ve Sultan Abdülmecid'in oğludur. 22 Eylül 1842 yılında hayata gözlerini açan Abdülhamid Han, 10 Şubat 1918'de vefat etmiştir. 75 yaşında hayata gözlerini yuman Abdülhamid, 3 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu'nda birçok hizmette bulunmuştur. İşte, tarihe damgasını vuran liderlerin gençlik fotoğrafları...