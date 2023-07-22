A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu! "Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir"

"TÜRKİYE HEM AKDENİZ'DE HEM DE AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR"

"Erdoğan'ın yeniden seçilmesi demek şu ana kadar yapılanlardan memnun olan halk kendisini görevde görmek istedi demek. Türkiye'nin hem Akdeniz'de hem de Avrupa'da önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. Umarım bundan sonra hem Akdeniz ülkeleri hem Avrupa ile diyalog daha da güçlenir ve güvenli iş birliği devam eder."