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Haberler Galeri A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu! "Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir"

A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan'ı sordu! "Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir"

Dünya Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı kıtalardaki krizlerde arabuluculuk rolünü konuşuyor. Başkan Erdoğan yoğun diplomasi trafiği uluslararası ajansların manşetlerini süslüyor. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı İtalya sokaklarına çıkarak, İtalyanlara mikrofon uzattı. Keşaplı, İtalyanlara Başkan Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.

Giriş Tarihi: 22.07.2023 02:04 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 02:57
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A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu! Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmazlıklar ve krizlerde oynadığı arabuluculuk rolüyle dünyada takip edilen liderin başında geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu! Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir

Başkan Erdoğan, savaşlardan en çok etkilenen kıtalardan biri olan Avrupa'da büyük yankı uyandırıyor.

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A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu! Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir

"ERDOĞAN GÜÇLÜ VE BAŞARILI BİR LİDER"

"Şu ana kadar genel olarak gözlemlediğim kadarıyla güçlü bir lider, başarılı çalışmalar yaptı. Yeniden seçildiğine göre AB de artık diyaloğu daha da güçlendirmeli, neden, nasıl seçildi şeklinde sorgulamamalı. İş birliğinin artırılması gerektiğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm. Erdoğan seçildiyse bu yönde oy kullanan halkın tercihine saygı duymak gerekiyor."

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A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu! Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir

"TÜRKİYE'NİN ROLÜ VE KONUMU ÇOK ÖNEMLİ"

"Erdoğan yeniden seçilerek göreve geldiyse bu demektir ki halk çalışmalarından memnun ve yine tercihini Erdoğan'dan yana yaparak göreve getirmiştir. Türkiye-AB ilişkilerine bakacak olursak AB'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de AB'ye ihtiyacı var yani iş birliği ve diyalog şart. Türkiye'nin rolünün ve konumunun çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor ve güçlü bir liderin olması da önemli. "

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A Haber İtalyanlara Başkan Erdoğan’ı sordu! Erdoğan daha güvenli bir ortalama öncü olabilir

"TÜRKİYE HEM AKDENİZ'DE HEM DE AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENİYOR"

"Erdoğan'ın yeniden seçilmesi demek şu ana kadar yapılanlardan memnun olan halk kendisini görevde görmek istedi demek. Türkiye'nin hem Akdeniz'de hem de Avrupa'da önemli bir rol üstlendiğini biliyoruz. Umarım bundan sonra hem Akdeniz ülkeleri hem Avrupa ile diyalog daha da güçlenir ve güvenli iş birliği devam eder."