18 Şubat 2023, Cumartesi
Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?
Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi derinden etkileyen iki büyük depremin ardından sıklıkla gündeme getiriliyor.MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Depremler nedeniyle önlem almak isteyen vatandaşlar, MTA tarafından yenilenen diri fay hattı haritasını araştırıyor. Peki, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Deprem riski taşıyan iller hangileri? İşte, MTA ve AFAD fay hattı sorgulama ekranı e-Devlet!
Giriş Tarihi: 18.02.2023 13:34
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