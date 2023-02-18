Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle tedbir almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan diri fay haritasıyla birlikte, Türkiye'de diri fay hattı üzerinde yer alan ve deprem riski taşıyan iller belli oldu. Bu noktada, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayan vatandaşlar, fay hattı üzerinden yer alan işaretlenmiş illeri merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ve risk taşıyan iller...