Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!

Her bir parça sadece 70 kg ağırlığındadır, bu nedenle iş kolaydır ve üç veya dört kişi tarafından yaklaşık yedi günde tamamlanabilir. Kubbenin aerodinamik şekli onu doğrudan rüzgardan korur. Ayrıca parçaların ayakları temele güvenli bir şekilde gömülü olduğundan çok şiddetli tayfunlara bile dayanabilir.