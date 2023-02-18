HaberlerGaleriDepremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!
Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde hasara yol açarken can kaybı ve yaralı sayısı da giderek artıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken depremden etkilenenlere barınma konusunda devlet tarafından destek sağlanacak. Depremzedelerin yerleştirileceği konutlar ise 1 yıl içinde tamamlanacak. Ülkemizi derinden sarsan depremle birlikte gündeme gelen barınma sorunu için pek çok kişi sosyal medya üzerinden yeni çözümler sunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Japonya'da deprem için tasarlanan köpük evler. İşte, Köpük evler hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 18.02.2023 14:22Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 14:32