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Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde hasara yol açarken can kaybı ve yaralı sayısı da giderek artıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken depremden etkilenenlere barınma konusunda devlet tarafından destek sağlanacak. Depremzedelerin yerleştirileceği konutlar ise 1 yıl içinde tamamlanacak. Ülkemizi derinden sarsan depremle birlikte gündeme gelen barınma sorunu için pek çok kişi sosyal medya üzerinden yeni çözümler sunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise Japonya'da deprem için tasarlanan köpük evler. İşte, Köpük evler hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 18.02.2023 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 14:32
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Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!

Japonya'daki köpük evler sosyal medyada gündem oldu. Ülkemizde yaşanan depremle birlikte gündeme gelen barınma sorunu için yeni çözümler ortaya koyuluyor. 11 ilimizde büyük sarsıntıya yol açan depremlerin ardından binlerce vatandaşımızın evi yıkıldı. Depremzedeler için devlet destekleri tek tek açıklanırken, binaların dayanıklı olması için yeni yöntemler araştırılıyor. Japonların yaşadıkları büyük depremden sonra inşa ettikleri köpük evlerin günümüzde de kullanıldığı yönünde bilgiler gündeme getirildi. İşte, Japon köpük evlerin özellikleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!

JAPON KÖPÜK EVLER NEDİR?

Depreme dayanıklı, maliyeti düşük ve uzun ömürlü bir konut sistemi amacıyla yola çıkan bir Japon firması doğal afet gibi ciddi durumlar için kısa sürede hazırlanan ve barınma sorununu çözen bir tür küçük ev projelendirdi. Japon köpük evler, dayanıklı olan ve polistirenden üretilen hafif ve ısı yalıtımı özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!

JAPON KÖPÜK EV FİYATLARI NE KADAR?

Köpük evler, taban alanı yaklaşık 36 m2 (387 m2) ve tavan yüksekliği 3 metre olan bir ev için toplam inşaat maliyeti 70 bin dolar civarında bulunuyor.

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Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!

KÖPÜK EVLERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Yüksek ısı yalıtım özellikleri onu dış sıcaklıkların etkisinden korur, bu nedenle daha az enerji ile iç sıcaklık kontrolüne izin vererek enerji tasarrufu etkisine sahiptir. Ayrıca, kubbe şekli ısı kaybını çok küçük hale getirerek enerji tasarrufu etkisini daha da artırır. Hızlı kurulumuyla dikkat çeken köpük evler, parçaların birleştirilmesiyle inşa edilmiştir.

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Depremden sonra satışları arttı! 7 şiddetindeki depremlerde hiç sarsılmadı! 7 günde tamamlanıyor, 3600 ay ömrü var!

Her bir parça sadece 70 kg ağırlığındadır, bu nedenle iş kolaydır ve üç veya dört kişi tarafından yaklaşık yedi günde tamamlanabilir. Kubbenin aerodinamik şekli onu doğrudan rüzgardan korur. Ayrıca parçaların ayakları temele güvenli bir şekilde gömülü olduğundan çok şiddetli tayfunlara bile dayanabilir.