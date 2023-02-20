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Haberler Galeri MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi derinden etkileyen iki büyük depremin ardından sıklıkla gündeme getiriliyor.MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Depremler nedeniyle önlem almak isteyen vatandaşlar, MTA tarafından yenilenen diri fay hattı haritasını araştırıyor. Peki, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Deprem riski taşıyan iller hangileri? İşte, MTA ve AFAD fay hattı sorgulama ekranı e-Devlet!

Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:27
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MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

"Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle tedbir almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan diri fay haritasıyla birlikte, Türkiye'de diri fay hattı üzerinde yer alan ve deprem riski taşıyan iller belli oldu. Bu noktada, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulayan vatandaşlar, fay hattı üzerinden yer alan işaretlenmiş illeri merak ediyor. İşte MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ve risk taşıyan iller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASI

Yenilenmiş diri fay haritaları MTA tarafından resmi sitelerinde erişime açıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritası yayımladı. Fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor.

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MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

İŞTE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER!

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

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MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

BURDUR,

BURSA,

BİNGÖL,

DENİZLİ,

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MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI | Deprem riski taşıyan İLLER! e-Devlet fay hattı sorgulama! Evimin altından fay hattı geçiyor mu, nasıl öğrenilir?

ESKİŞEHİR,

ERZİNCAN,

ERZURUM,

HAKKARİ,