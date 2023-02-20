MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerin risk durumunu merak ediyor. MTA, yenilenmiş diri fay haritasını açıkladı. Türkiye diri fay hatları haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Buna göre 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 nokta belirlendi. Hal böyle olunca, "Deprem riski olan iller ve ilçeler hangileri?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, yenilenmiş diri fay hattınının geçtiği iller ve ilçelerin listesi!