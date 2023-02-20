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Haberler Galeri MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve7.6 büyüklüğünde depremlerin ardından vatandaşlar bulundukları il ve ilçelerin risk durumunu merak ediyor. MTA, yenilenmiş diri fay haritasını açıkladı. Türkiye diri fay hatları haritası Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Buna göre 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 nokta belirlendi. Hal böyle olunca, "Deprem riski olan iller ve ilçeler hangileri?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte, yenilenmiş diri fay hattınının geçtiği iller ve ilçelerin listesi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:50
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MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

Diri fay hattı için sorgulama haritası Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de bina sağlamlık testine yönelik araştırmalar hız kazanırken, vatandaşlar oturdukları evlerin fay hattı üzerinden olup olmadığını merak ediyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA diri fay haritası üzerinde bölgelerini kontrol ediliyor. 45 ilde 110 ilçeyi kapsayan 485 fay, riskli durumda. İşte, Türkiye diri fay hattı üzerinde yer alan il ve ilçeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

MTA İLE YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATTI HARİTASI AÇIKLANDI

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

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MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

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MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

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MTA diri fay hattı haritasını açıkladı! Belli oldu, o bölgeler fay hattı üzerinde! 45 il ve 110 ilçe listelendi! İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya...

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,