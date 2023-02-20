20 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "Deprem vergileri nerede?" sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye'yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı

"Deprem vergileri nerede?" sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye'yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye'nin 10 ilinde yıkıcı etki gösterdi ve 13.5 milyon insan depremden etkilendi. 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, ihracata 20-25 milyar dolarlık katkı veren bu şehirlerde tıkanan ekonomi için hükümet elini taşın altına koydu. Böylesi felaket tablosunu iyileştirmek adına fayda vermek yerine provokasyonlarla deprem bölgesini kaşımak isteyen muhaliflerin tanıdık "deprem vergileri nerede" sorusuna tek tek yanıt verildi. Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin kendi dönemlerinde yaşanan deprem felaketlerinde hangi şehre hangi yatırımları götürdüğü halkın hafızasına kazındı. Birkez daha yapılan yatırımları görmezden gelip, hükümetin aleyhinde kara propaganda yapmak isteyenlere yanıt verildi. İşte kalem kalem afeti yaşayan kentlere devletin götürdüğü yatırımlar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 11:48
  • 1
  • 12
Deprem vergileri nerede? sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye’yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı

Türkiye 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için teyakkuz halinde. Devlet ve milletin omuz omuza verdiği şu günlerde, algı operasyonu yapmak isteyen provokatörler yine bilindik bir senaryoyu oynamaya başladı. "Deprem vergileri nerede" sorusu üzerinden hükümeti zan altında bırakmak isteyen muhaliflerin merakı, yapılan yatırımlarla giderildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Deprem vergileri nerede? sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye’yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı

Başkan Erdoğan ve hükümetinin kriz masası yaşanan her afete gereken hassasiyetini, devleti tüm unsurlarıyla seferber ettiği gerçeğini örtmek için başlatılan "deprem vergileri nerede" operasyonu, ilmek ilmek işlenen hizmet siyasetinin eserleriyle yanıtını aldı.

  • 3
  • 12
Deprem vergileri nerede? sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye’yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı
  • 4
  • 12
Deprem vergileri nerede? sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye’yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı
  • 5
  • 12
Deprem vergileri nerede? sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye’yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı