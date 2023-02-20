"Deprem vergileri nerede?" sorusuna kalem kalem yanıt! Türkiye'yi vuran afet bölgelerine yapılan yatırımlar gerçeği ortaya çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem Türkiye'nin 10 ilinde yıkıcı etki gösterdi ve 13.5 milyon insan depremden etkilendi. 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, ihracata 20-25 milyar dolarlık katkı veren bu şehirlerde tıkanan ekonomi için hükümet elini taşın altına koydu. Böylesi felaket tablosunu iyileştirmek adına fayda vermek yerine provokasyonlarla deprem bölgesini kaşımak isteyen muhaliflerin tanıdık "deprem vergileri nerede" sorusuna tek tek yanıt verildi. Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin kendi dönemlerinde yaşanan deprem felaketlerinde hangi şehre hangi yatırımları götürdüğü halkın hafızasına kazındı. Birkez daha yapılan yatırımları görmezden gelip, hükümetin aleyhinde kara propaganda yapmak isteyenlere yanıt verildi. İşte kalem kalem afeti yaşayan kentlere devletin götürdüğü yatırımlar...