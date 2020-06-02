Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma izninin detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge ile sokağa çıkma saatleri açıklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar? İşte cevaplar...