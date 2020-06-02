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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?
18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk etapta 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Başkan Erdoğan bu uygulamada yaş sınırının 18'e düşürüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 18 yaş altı sokağa çıkma detayları belli oldu. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.06.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 12:18
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