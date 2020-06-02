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Haberler Galeri 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?

18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?

18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk etapta 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. Başkan Erdoğan bu uygulamada yaş sınırının 18'e düşürüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 18 yaş altı sokağa çıkma detayları belli oldu. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 02.06.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 12:18
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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?

Son dakika... 18 yaş altı sokağa çıkma izninin detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge ile sokağa çıkma saatleri açıklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar? İşte cevaplar...

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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?

'18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI' GENELGESİ

Genelgeye göre, daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar arasından işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK Hizmet Belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?

Genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

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18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ve gençler ne zaman, saat kaçta dışarı çıkacaklar?

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.