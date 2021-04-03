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Haberler Galeri Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Vaka sayısında görülen artış nedeniyle normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlarda değişiklik yapıldı. Buna göre kırmızı kategoride yer alan iller için cumartesi günü sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak. Peki, bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:55
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Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

Bugün yasak var mı? Türkiye'de son 24 saatte 248.968 Kovid-19 testi yapıldı, 42.308 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 179 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1471 oldu. Vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamalarda da bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, çok yüksek riskli illere cumartesi sokağa çıkma yasağı yeniden getirildi. Peki, bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var? İşte merak edilenler...

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Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

BUGÜN YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, "çok yüksek" riskli illerde cumartesi sokağa çıkma yasağı geri getirildi. Buna göre, kırmızı kategoride yer alan 58 ilde bugün ve yarın sokağa çıkma yasağı uygulanacak. "Çok yüksek" risk grubunda yer alan 58 ilde 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.

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Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, kırmızı kategoride yer alan hafta sonu sokağa (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak iller şu şekilde:

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Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak "çok yüksek" risk grubunda yer alıyor.

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Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

YERLİ INTRANAZAL KOVİD-19 AŞISININ MUTASYONA KARŞI ETKİSİ KANITLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrası gündeme getirdiği, burundan sprey olarak uygulanan yerli intranazal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının İngiltere'de görülen varyanta karşı etkili olduğu, bağımsız klinik araştırmalar sonrası tespit edildi.