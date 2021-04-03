Bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Vaka sayısında görülen artış nedeniyle normalleşme sürecine ilişkin alınan kararlarda değişiklik yapıldı. Buna göre kırmızı kategoride yer alan iller için cumartesi günü sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanacak. Peki, bugün yasak var mı? 3 Nisan Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek? Bugün kaça kadar yasak var? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:55 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 09:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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