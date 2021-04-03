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İstanbul'da kısıtlama sessizliği: Meydanlar ve yollar boş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Çok yüksek riskli iller arasında olan İstanbul'da Cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması geri geldi. Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi. Öte yandan yollar bomboş kaldı. İşte kısıtlamalı cumartesi gününden kareler...

DHA
İHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021 10:31 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 10:33
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İstanbul'da kısıtlama sessizliği: Meydanlar ve yollar boş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Mart Kabine toplantısında alınan kararları açıklamasıyla birlikte vaka sayıları, vefat ve ağır hasta sayıları gibi birçok kritere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgeler olarak yeniden güncellendi. Çok yüksek riskli iller olan kırmızı renkli şehirlerde Cumartesi kısıtlaması geri geldi.

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İstanbul'da kısıtlama sessizliği: Meydanlar ve yollar boş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Cumartesi günleri bir ay boyunca kısıtlamasız geçmişti.

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İstanbul'da kısıtlama sessizliği: Meydanlar ve yollar boş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Normalleşme takvimine göre çok yüksek riskli iller olan İstanbul'da kısıtlama saatleri Cuma günü akşam 21.00 itibaren Pazartesi sabahı 05.00'e kadar oldu.

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İstanbul'da kısıtlama sessizliği: Meydanlar ve yollar boş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Kısıtlamalı başlayan Cumartesi gününde ise meydanlar boş kaldı. Eminönü Meydanı, Galata Köprüsü Sultanahmet Meydanı ve Ayasofya Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

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İstanbul'da kısıtlama sessizliği: Meydanlar ve yollar boş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

YOLLAR BOŞ KALDI
Vaka sayılarının artması nedeniyle İstanbul'da yeniden uygulanan cumartesi kısıtlamasında, yollar boş kaldı.