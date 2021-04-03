İstanbul'da kısıtlama sessizliği: Meydanlar ve yollar boş kaldı! Havadan böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Mart Kabine toplantısında alınan kararları açıklamasıyla birlikte vaka sayıları, vefat ve ağır hasta sayıları gibi birçok kritere göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgeler olarak yeniden güncellendi. Çok yüksek riskli iller olan kırmızı renkli şehirlerde Cumartesi kısıtlaması geri geldi.