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MSÜ SORU VE CEVAP anahtarı yayımlandı mı? 2023 MSÜ A-B kitapçığı PDF indir! Sınav zor muydu, kolay mıydı? Yorumlar...
MSÜ sınavına giren adaylar soru ve cevap anahtarlarını araştırmaya başladı. 2 Nisan Pazar günü saat 10.00'da gerçekleşen sınavın ardından adaylar netlerini hesaplayabilmek için A-B-C-D kitapçıklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Peki MSÜ soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? 2023 MSÜ sınav soruları nasıldı, kolay mıydı, zor muydu?