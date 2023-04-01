MSÜ ÇIKMIŞ SORULAR PDF | 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgesi sorgulama

MSÜ sınavına sayılı saatler kala araştırmalar hız kazandı. 2023 MSÜ sınav saati, askeri öğrenci olabilmek için sınava hazırlanan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için düzenlenen sınavın saati ve ne kadar süreceği açıklandı. Sınava girecek olan adaylar, daha önceden çıkmış sorulara gözatmak istiyor. Peki, 2023 MSÜ sınavı kaç soru ve kaç dakika? ÖSYM soru ve cevaplar ne zaman yayınlanacak? İşte, MSÜ sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylar...