ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Ortaokullardaki yüz yüze sınavlar, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır." dedi.