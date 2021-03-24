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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 4. ve 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? 4,5,6,7,8. sınıf sınav tarihleri 2021... MEB SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 4. ve 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? 4,5,6,7,8. sınıf sınav tarihleri 2021...
4. ve 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5,6,7. ve lise düzeyindeki sınıfların sınavları ileri tarihe ertelenmişti. Açıklamanın içinde yer almayan 4. ve 8. sınıflar için alınacak karar ise merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, 4. ve 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? 4,5,6,7,8. sınıf sınav tarihleri 2021...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 21:46 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 21:46
4. ve 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? 4,5,6,7,8. sınıf sınav tarihleri için araştırmalar sürüyor. Mart ayı itibari ile yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri ilgilendiren önemli açıklama Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Hal böyle olunca 4. ve 8. sınıf sınavları için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Veliler ve öğrenciler gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, 4. ve 8. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? 4,5,6,7,8. sınıf sınav tarihleri 2021...
GALERİ DEVAM EDİYOR ORTAOKUL SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı, "Ortaokullardaki yüz yüze sınavlar, yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır." açıklamasını yaptı.
Bakanlık, "Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır." dedi.
MEB, "Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verdi.
Bakanlık ayrıca, "Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir." bilgisini paylaştı.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.
Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.
MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.
Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.