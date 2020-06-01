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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavına geri sayım başladı. Bugün MSÜ tercihlerinin başlaması ile birlikte sınav giriş belgelerinin hangi tarihte yayımlanacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınava hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:54 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 18:01
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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?

MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) giriş belgeleri için adayların araştırmaları sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen MSÜ sınavı için geri sayım başladı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınav hakkında detayları merak ediyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak? İşte cevaplar...

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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?

2020 MSÜ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 MSÜ sınavı 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.

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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?

2020 MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre, 2020 MSÜ sınav giriş yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?

2020 MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemleri, 1-26 Haziran tarihlerinde "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinde üzerinden yapılacak.

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MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 MSÜ sınavı ne zaman? MSÜ kaç dakika olacak?

2020-MSÜ HARP OKULLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İŞLEMLERİ DUYURUSU

Adayların tercih işlemleri sırasında hata yapmamaları ve hak kaybına uğramamaları için duyuruyu dikkatli bir şekilde okumaları gerekmektedir.

Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci Seçim Aşamalarına, sadece tercih yapan adaylar çağırılacaktır.