Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?

Son dakika... Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından bazı işletmeler yeniden kapılarını açmaya başladı. Açılan mekanların belli olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de nargile kafeler ve eğlence mekanlarının açılacağı tarih oldu. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 17:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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