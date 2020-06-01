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Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?

Son dakika... Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında birinci dönemin başarıyla tamamlanmasının ardından bazı işletmeler yeniden kapılarını açmaya başladı. Açılan mekanların belli olması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de nargile kafeler ve eğlence mekanlarının açılacağı tarih oldu. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 01.06.2020 17:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 17:40
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Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?

Son dakika... Eğlence mekanları ve nargile kafeler ne zaman açılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü" dolayısıyla düzenlenen gençlerle buluşma programında açıklamalarda bulundu. 1 Haziran itibarıyla yeniden hizmet vermeye başlayacak mekanların belli olması ile birlikte eğlence mekanları ve nargile kafelerin açılacağı tarih merak edilmeye başlandı. Başkan Erdoğan, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargile kafeler açılacak mı? İşte son gelişmeler...

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Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?

EĞLENCE MEKANLARI VE NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Eğlence mekanları ile nargile içilen yerler bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek." dedi. Bu yerlerin açılacağı tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?

1 HAZİRAN'DA KALKAN YASAKLAR VE AÇILAN YERLER

Şehirler arası seyahat yasağı tüm illerde 1 Haziran itibarıyla sona erdi.

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Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?

ÇAY BAHÇESİ, KAFE, RESTORAN, YÜZME HAVUZLARI

1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastahane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahlinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

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Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları ne zaman açılacak? Nargiler kafeler açılacak mı?

KAMU PERSONELİNE YÖNELİK İDARİ İZİN

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran itibarıyla normal mesailerine başlayacak.